Erzgebirger entwickeln autonomen Feldroboter – Millioneninvestition jetzt für Designpreis nominiert

Das Unternehmen Eidam Agrarsystem aus Lößnitz hat mit der TU Dresden einen neuen Feldroboter entwickelt, der künftig autonom über die Äcker fahren und den Landwirten monotone Arbeit abnehmen könnte. Dafür winkt nun eine sächsische Auszeichnung.

Vier Räder hat er, der „innoMADE TK 100". Doch Lenkrad, Führerkabine oder Sitz sucht man vergebens. All das braucht der Feldroboter nicht. Der Prototyp ist autonom und ohne Fahrer unterwegs. Ein Bediener am Ackerrand gibt per Fernsteuerung an, was die Maschine tun soll. Aktuell laufen dafür Tests.