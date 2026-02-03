MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Erzgebirger hat schon in den USA ausgestellt – Jetzt zeigt er seine Schnitzkunst erstmals daheim

Bernd Steinhardt stellt eine Auswahl seiner geschnitzten Figuren in einer Sonderausstellung im Stadtmuseum Aue vor.
Bernd Steinhardt stellt eine Auswahl seiner geschnitzten Figuren in einer Sonderausstellung im Stadtmuseum Aue vor. Bild: Niko Mutschmann
Eine seiner geliebten Spitzweg-Figuren ist der Bücherwurm.
Eine seiner geliebten Spitzweg-Figuren ist der Bücherwurm. Bild: Niko Mutschmann
Der arme Poet ist das wohl bekannteste Bild von Carl Spitzweg. Mit Bernd Steinhardts Schnitzerei wird die Szenerie dreidimensional.
Der arme Poet ist das wohl bekannteste Bild von Carl Spitzweg. Mit Bernd Steinhardts Schnitzerei wird die Szenerie dreidimensional. Bild: Niko Mutschmann
Auch typisch erzgebirgische Figuren gehören zum Werk von Bernd Steinhardt.
Auch typisch erzgebirgische Figuren gehören zum Werk von Bernd Steinhardt. Bild: Niko Mutschmann
Bernd Steinhardt stellt eine Auswahl seiner geschnitzten Figuren in einer Sonderausstellung im Stadtmuseum Aue vor.
Bernd Steinhardt stellt eine Auswahl seiner geschnitzten Figuren in einer Sonderausstellung im Stadtmuseum Aue vor. Bild: Niko Mutschmann
Eine seiner geliebten Spitzweg-Figuren ist der Bücherwurm.
Eine seiner geliebten Spitzweg-Figuren ist der Bücherwurm. Bild: Niko Mutschmann
Der arme Poet ist das wohl bekannteste Bild von Carl Spitzweg. Mit Bernd Steinhardts Schnitzerei wird die Szenerie dreidimensional.
Der arme Poet ist das wohl bekannteste Bild von Carl Spitzweg. Mit Bernd Steinhardts Schnitzerei wird die Szenerie dreidimensional. Bild: Niko Mutschmann
Auch typisch erzgebirgische Figuren gehören zum Werk von Bernd Steinhardt.
Auch typisch erzgebirgische Figuren gehören zum Werk von Bernd Steinhardt. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Erzgebirger hat schon in den USA ausgestellt – Jetzt zeigt er seine Schnitzkunst erstmals daheim
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bernd Steinhardt aus Aue hat mit seinen Schnitzarbeiten bereits international Aufmerksamkeit erzielt. Aber in Aue kennt ihn kaum jemand. Eine Ausstellung im Museum will das ändern.

Der Bücherwurm, der arme Poet, der Postbote, der Kaktusfreund – sie alle hat der Kunstmaler Carl Spitzweg in seinen Bildern verewigt. Jetzt sind im Stadtmuseum Aue in einer Sonderausstellung geschnitzte Figuren zu sehen, von denen man meinen könnte, sie seien aus den Spitzweg-Gemälden auferstanden. Geschaffen hat diese Figuren der Auer Bernd...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
3 min.
Neue Karte führt in Stadt im Erzgebirge auf die Spuren jüdischen Lebens
Heinz Poller, Ortschronist von Aue (links), und Mike Weller, Hobbyforscher zum jüdischen Leben in Aue, haben an der neuen Stadtkarte von Aue mitgearbeitet.
Ein Stadtrundgang zu jüdischem Leben in Aue war auf großes Interesse gestoßen. Viele Teilnehmer fragten nach einer Karte, die zu Spuren jüdischen Lebens in der Stadt führt. Die gibt es nun.
Heike Mann
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
30.01.2026
4 min.
Kaufland im Erzgebirge baut groß um: Was für Kunden schon neu ist und was noch kommt
Fünf Selbstbedienungskassen sind im Zuge der Modernisierung im Kaufland Aue dazugekommen.
Seit September wird im Kaufland in Aue umgebaut und modernisiert. Das bringt Einschränkungen für die Kunden mit. Doch das Einkaufen soll so auch attraktiver werden. Wie genau?
Heike Mann
21:42 Uhr
2 min.
Bundesregierung lehnt WM-Boykott ab - Göttlich reagiert
Christiane Schenderlein (CDU) ist die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. (Archivbild)
Warum die Bundesregierung trotz Kritik keinen WM-Boykott will – und was Staatsministerin Christiane Schenderlein über die politische Debatte rund um die WM 2022 sagt.
Mehr Artikel