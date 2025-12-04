Erzgebirger spenden für Wiederaufbau des Kindergartens in der vogtländischen Nachbargemeinde

Nach dem Brand eines Kindergartens im vogtländischen Rothenkirchen hat die Oberschule Schönheide eine Benefizveranstaltung organisiert. Deren Erlös ist für den Wiederaufbau des Kindergartens gedacht.

Elias Herold-Voigt und Marlene Gerber haben vor einigen Jahren den Kindergarten „Steinbergwichtel" in Rothenkirchen besucht. Heute sind sie Schüler der Geschwister-Scholl-Oberschule Schönheide. Am Dienstag trugen sie stolz eine Nachbildung des Kindergartens einer kleinen Delegation aus Schönheide voran, die eine Spende für den Wiederaufbau...