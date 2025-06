Erzgebirger wandern zu musikalischer Begleitung und wünschen sich Neuauflage

Vereine in Carlsfeld haben sich zusammengetan und eine Wanderung organisiert, bei der es an vier Stationen Musik gab. Das kam gut an.

Wander- und Musikfreunde aus dem Erzgebirge und Vogtland wünschen sich, dass „Claras musikalische Wanderung", die jetzt Premiere hatte, zu einer regelmäßigen Veranstaltung wird. Im Rahmen des aktuellen Jubiläumsjahres für Clara Angermann in Eibenstock hatten sich alle Carlsfelder Dorfvereine zusammengetan und eine „Tour nach Noten"...