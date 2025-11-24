Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der Kurpassage in Bad Schlema ist das Eiscafe Ys von Dimitri Trofymov und Vivien Hofmann.
In der Kurpassage in Bad Schlema ist das Eiscafe Ys von Dimitri Trofymov und Vivien Hofmann.
Aue
Erzgebirger wollen weiteres Eiscafé in Eibenstock eröffnen
Redakteur
Von Heike Mann
Vivien Hofmann und Dimitri Trofymov betreiben bereits Eiscafés in Schneeberg und Bad Schlema. Jetzt soll ein weiteres dazukommen. Wann soll Eröffnung sein?

Vivien Hofmann und Dimitri Trofymov betreiben in Schneeberg und Bad Schlema unter dem Namen „Ys“ bereits zwei Eiscafés. Nun soll ein drittes dazukommen. „Wir waren schon länger auf der Suche, um uns noch einmal zu erweitern“, so Vivien Hofmann. Fündig geworden sind sie mit Hilfe des Tourismus- und Gewerbevereins Eibenstock. Denn der war...
