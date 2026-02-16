MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Neues Eiscafé im Erzgebirge eröffnet bald: Junges Paar startet mit drittem Team durch

Vivien Hofmann will im März in Eibenstock das Eiscafe Ys eröffnen.
Vivien Hofmann will im März in Eibenstock das Eiscafe Ys eröffnen. Bild: Georg Dostmann
Vivien Hofmann will im März in Eibenstock das Eiscafe Ys eröffnen.
Vivien Hofmann will im März in Eibenstock das Eiscafe Ys eröffnen. Bild: Georg Dostmann
Aue
Neues Eiscafé im Erzgebirge eröffnet bald: Junges Paar startet mit drittem Team durch
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vivien Hofmann und Dimitri Trofymov haben bereits Cafés in Schneeberg und Bad Schlema. Bald eröffnen sie in einer dritten Stadt ein Eiscafé. Aktuell wird dort noch renoviert.

Die neuen Möbel stehen noch teilweise verpackt und gestapelt im zukünftigen Eiscafé Ys am Postplatz in Eibenstock. Vivien Hofmann, die dieses gemeinsam mit ihrem Partner Dimitri Trofymov im März eröffnen möchte, verspricht Platz für 28 bis 30 Gäste. Noch einmal so viel können im Außenbereich, der von der Stadt zur Verfügung gestellt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:46 Uhr
4 min.
Social-Media-Verbot für Kids? Wohin sich die Debatte dreht
Ein Selfie für die nächste Instagram-Story - das könnte für Kinder- und Jugendliche bis zu einer bestimmten Altersgrenze künftig tabu sein. (Symbolbild)
Scrollen ohne Ende, Suchtverhalten - viele Kinder und Jugendliche kommen kaum noch weg vom Smartphone. Ein Social-Media-Verbot scheint näher zu rücken. Wie könnte das aussehen?
Jörg Ratzsch, dpa
14:40 Uhr
2 min.
Nach Schnee-Chaos: Straßer verpasst Slalom-Medaille
Verpasste die Podestplätze deutlich: Deutschlands Slalom-Ass Linus Straßer.
Linus Straßer hat mit den Podestplätzen im Olympia-Slalom nichts zu tun. Etliche Topfahrer verabschieden sich bei schwierigen Bedingungen schon im ersten Durchgang. Ein Schweizer siegt.
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
02.02.2026
2 min.
Millioneninvestition in Badegärten Eibenstock: Eröffnung der neuen Attraktionen erneut verschoben
Der Erweiterungsbau der Badegärten Eibenstock mit den zwei großen Rutschen.
Weitere bauliche Probleme und Lieferengpässe für benötigte Teile werden als Grund dafür ins Feld geführt, dass die Badegärten Eibenstock die geplante Eröffnung ihrer Erweiterung verschieben müssen. Auf wann?
Heike Mann
24.11.2025
3 min.
Erzgebirger wollen weiteres Eiscafé in Eibenstock eröffnen
In der Kurpassage in Bad Schlema ist das Eiscafe Ys von Dimitri Trofymov und Vivien Hofmann.
Vivien Hofmann und Dimitri Trofymov betreiben bereits Eiscafés in Schneeberg und Bad Schlema. Jetzt soll ein weiteres dazukommen. Wann soll Eröffnung sein?
Heike Mann
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel