  • Erzgebirgsbahn kollidiert auf Bahnübergang mit Lkw – Strecke im Erzgebirge stundenlang gesperrt

Gegen 5 Uhr war die Bahn auf einen Anhänger eines Lkw gefahren, der in die Gleise ragte. Bild: Niko Mutschmann
Durch den Aufprall zerbarsten mehrere Scheiben der Erzgebirgsbahn. Bild: Niko Mutschmann
Update
Aue
Erzgebirgsbahn kollidiert auf Bahnübergang mit Lkw – Strecke im Erzgebirge stundenlang gesperrt
Von Niko Mutschmann
Bei winterlichen Straßenverhältnissen ist es im Erzgebirge zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Zug gekommen. Die Zugverbindung zwischen Aue und Schwarzenberg musste für Stunden gesperrt werden.

In Lauter-Bernsbach im Ortsteil Lauter hat sich am Mittwoch ein Unfall der Erzgebirgsbahn mit einem Lkw ereignet. Dieser hatte laut Polizei bei offener Schranke den Bahnübergang an der Brethausstraße passiert, kam dann aber offenbar an einer Steigung bei winterlichen Straßenverhältnissen nicht weiter, so dass das Fahrzeug zurück rutschte und...
Erschienen am: 18.02.2026 | 07:38 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
