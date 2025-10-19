„Es ist immer ein Erlebnis“: Schneeberger feiern Steigerkirmes

In Schneeberg ist im Kulturzentrum Goldne Sonne am Wochenende die Steigerkirmes gefeiert worden. Für den Stadtchef ist es eine sachsenweit einzigartige Veranstaltung.

Im Kulturzentrum Goldne Sonne ist am Samstag weit mehr als ein Brauereifest gefeiert worden. Das Braukombinat Schneeberg hat mit der Schneeberger Steigerkirmes, die jetzt die dritte Auflage erlebt hat, ein neues Format im traditionellen Gewand etabliert. Im Kulturzentrum Goldne Sonne ist am Samstag weit mehr als ein Brauereifest gefeiert worden. Das Braukombinat Schneeberg hat mit der Schneeberger Steigerkirmes, die jetzt die dritte Auflage erlebt hat, ein neues Format im traditionellen Gewand etabliert.