Aue
„Da habe ich nicht dran geglaubt“, sagt Werner Brockhaus und staunt über seine eigenen 100 Jahre. Der Wahl-Erzgebirger fuhr bis vor Kurzem noch selbst mit dem Auto. Zu seinem Ehrentag kam auch der Bürgermeister vorbei, der selbst Grund zum Feiern hatte.
Im Haus an der Paul-Schneider-Straße in Lauter hat sich am Montag der Partyraum schnell gefüllt. Der Tischschmuck verriet, was hier gefeiert wurde: ein 100. Geburtstag.
