  • „Es sind wohl die Gene“: Erzgebirger feiert 100. Geburtstag – erst kürzlich gab er das Autofahren auf

Bürgermeister Thomas Kunzmann gratulierte am Montag Werner Brockhaus zum 100. Geburtstag.
Bürgermeister Thomas Kunzmann gratulierte am Montag Werner Brockhaus zum 100. Geburtstag. Bild: Georg Dostmann
Werner Brockhaus stammt aus dem Schwarzwald. Dass er ins Erzgebirge kam, liegt an seiner Frau Helga, die aus Lauter stammt.
Werner Brockhaus stammt aus dem Schwarzwald. Dass er ins Erzgebirge kam, liegt an seiner Frau Helga, die aus Lauter stammt. Bild: Georg Dostmann
Zum 100. Geburtstag von Werner Brockhaus in Lauter gab es eine wunderschöne Torte.
Zum 100. Geburtstag von Werner Brockhaus in Lauter gab es eine wunderschöne Torte. Bild: Georg Dostmann
Aue
„Es sind wohl die Gene“: Erzgebirger feiert 100. Geburtstag – erst kürzlich gab er das Autofahren auf
Redakteur
Von Heike Mann
„Da habe ich nicht dran geglaubt“, sagt Werner Brockhaus und staunt über seine eigenen 100 Jahre. Der Wahl-Erzgebirger fuhr bis vor Kurzem noch selbst mit dem Auto. Zu seinem Ehrentag kam auch der Bürgermeister vorbei, der selbst Grund zum Feiern hatte.

Im Haus an der Paul-Schneider-Straße in Lauter hat sich am Montag der Partyraum schnell gefüllt. Der Tischschmuck verriet, was hier gefeiert wurde: ein 100. Geburtstag.
