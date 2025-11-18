„Es war ein Gefühlschaos“: Junge Mutter berichtet von plötzlicher Zwillingsgeburt im Erzgebirge

Aue
Lisa Blume hat vor gut anderthalb Jahren zwei Jungs auf die Welt gebracht. Mit der Geburt ging es schneller als gedacht. Im Helios-Krankenhaus in Aue kam die 32-Jährige jetzt mit Eltern zusammen, denen es ähnlich erging.
Die Erinnerungen waren sofort da, sagt Lisa Blume mit Blick auf ihre gemischten Gefühle am Montag. Der Weltfrühgeborenen-Tag machte die 32-Jährige spürbar sentimental. Justus und Jasper werden bald zwei Jahre alt und sind putzmunter. Mit der Geburt der eineiigen Zwillinge verbindet ihre Mutter aber nicht nur Glück und Freude.
