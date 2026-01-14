Europa-Musikzug aus Partnergemeinde kommt zum Mondfest nach Zschorlau

Der Europa-Musikzug aus Markt Dietenhofen kommt im Sommer nach Zschorlau. Gefeiert wird die Partnerschaft zwischen beiden Gemeinden. Und natürlich das Dorffest.

Nach drei Jahren Pause feiern die Zschorlauer dieses Jahr wieder das Mondfest. Das findet vom 26. bis 28. Juni statt. Erwartet werden Gäste aus der Partnergemeinde Dietenhofen in Bayern, die mit dem Europa-Musikzug anreisen. „Es wird einen offiziellen Teil geben, bei dem die Partnerschaft zu Dietenhofen gefeiert wird“, so Bürgermeister...