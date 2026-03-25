Zoff um Termin im Erzgebirge: Mondfest Zschorlau und Stadtfest Aue am gleichen Wochenende

Aue
Wer hat von wem nicht gewusst, dass ein wichtiges Fest gefeiert wird? Zwischen Zschorlau und Aue-Bad Schlema wird der Ball um den Termin für ein Festwochenende hin und her gespielt.
Zschorlaus Bürgermeister Wolfgang Leonhardt (CDU) richtete sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit einer Bitte an die Anwesenden: „Ich würde mich freuen, wenn sich aus Ihren Reihen Freiwillige finden, die sich zum Mondfest zwei, drei Stunden an den Bierwagen oder Weinstand stellen und uns so unterstützen. Auch die Mitarbeiter der...
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