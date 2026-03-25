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Zum Stadtfest in Aue gehört jedes Jahr auch der Rummel mit verschiedenen Fahrgeschäften.
Zum Stadtfest in Aue gehört jedes Jahr auch der Rummel mit verschiedenen Fahrgeschäften. Foto: Ralf Wendland/Archiv
Zum Stadtfest 2026 in Aue soll es auch wieder ein Feuerwerk geben. Foto: Georg Dostmann
Zum Stadtfest 2026 in Aue soll es auch wieder ein Feuerwerk geben. Foto: Georg Dostmann Bild: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Bei Zschorlauer Mondfest 2023 sind unter anderem auch die Fröhlichen Harmonikaspatzen aufgetreten.
Bei Zschorlauer Mondfest 2023 sind unter anderem auch die Fröhlichen Harmonikaspatzen aufgetreten. Foto: Ramona Schwabe
Zum Stadtfest in Aue gehört jedes Jahr auch der Rummel mit verschiedenen Fahrgeschäften.
Zum Stadtfest in Aue gehört jedes Jahr auch der Rummel mit verschiedenen Fahrgeschäften. Foto: Ralf Wendland/Archiv
Zum Stadtfest 2026 in Aue soll es auch wieder ein Feuerwerk geben. Foto: Georg Dostmann
Zum Stadtfest 2026 in Aue soll es auch wieder ein Feuerwerk geben. Foto: Georg Dostmann Bild: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Bei Zschorlauer Mondfest 2023 sind unter anderem auch die Fröhlichen Harmonikaspatzen aufgetreten.
Bei Zschorlauer Mondfest 2023 sind unter anderem auch die Fröhlichen Harmonikaspatzen aufgetreten. Foto: Ramona Schwabe
Aue
Zoff um Termin im Erzgebirge: Mondfest Zschorlau und Stadtfest Aue am gleichen Wochenende
Redakteur
Von Heike Mann
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Wer hat von wem nicht gewusst, dass ein wichtiges Fest gefeiert wird? Zwischen Zschorlau und Aue-Bad Schlema wird der Ball um den Termin für ein Festwochenende hin und her gespielt.

Zschorlaus Bürgermeister Wolfgang Leonhardt (CDU) richtete sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit einer Bitte an die Anwesenden: „Ich würde mich freuen, wenn sich aus Ihren Reihen Freiwillige finden, die sich zum Mondfest zwei, drei Stunden an den Bierwagen oder Weinstand stellen und uns so unterstützen. Auch die Mitarbeiter der...
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