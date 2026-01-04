Fackelwanderung in Carlsfeld wächst vom Ski-Experiment zum Dauerbrenner

25 Jahre Lichterglanz im Schnee - die Carlsfelder Fackelwanderungen haben mittlerweile eine lange Tradition und erfreuen sich großer Beliebtheit bei Einheimischen und Gästen.

Was heute ein touristisches Aushängeschild der Region ist, begann 2001 mit einer mutigen Idee: die Carlsfelder Fackelwanderungen. Martina Zapf, die Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins Carlsfeld, die über 30 Jahre in der Touristinfo in Carlsfeld tätig war, erinnert sich schmunzelnd an die Anfänge: „Die Idee stammte eigentlich von mir. Ich...