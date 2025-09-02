Ort im Erzgebirge freut sich auf Festival mit internationaler Beteiligung

Aue
Immer am ersten Oktoberwochenende wird in Carlsfeld das Bandonion in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Dieses Mal liegt die Organisation in neuen Händen.
Zum ersten Mal wird das Bandonionfestival in Carlsfeld in diesem Jahr vom Bandonionverein des Ortes organisiert. Martina Zapf, die vor 31 Jahren das Festival ins Leben gerufen hat, hat die Organisation aus Altersgründen in andere Hände gegeben. Im vergangenen Jahr hatte sie bereits ihr Amt als Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins Carlsfeld...
