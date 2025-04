Fahrer kracht im Erzgebirge in parkende Autos und flieht

Am Wochenende wurden in Lößnitz mehrere Fahrzeuge beschädigt. Der Unfallverursacher ist flüchtig.

Zeugen gesucht: Am vergangenen Wochenende ereigneten sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag zwei Verkehrsunfälle in Lößnitz, wobei es wohl einen Zusammenhang gibt. Gegen 1.35 Uhr stieß ein Fahrzeug in der Südstraße gegen fünf parkende Fahrzeuge und verursachte Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro. Danach sei das unbekannte...