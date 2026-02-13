MENÜ
  • Fahrerflucht im Erzgebirge: Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Schneeberg

Die Polizei in Aue sucht nach dem Verursacher eines Unfalls in Schneeberg.
Die Polizei in Aue sucht nach dem Verursacher eines Unfalls in Schneeberg.
Aue
Fahrerflucht im Erzgebirge: Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Schneeberg
Redakteur
Von Antje Flath
Bei der Karambolage ist ein VW Multivan in Mitleidenschaft gezogen worden. Nun versucht die Polizei vor allem, den Unfallverursacher zu finden.

Nach einer Fahrerflucht suchen die Beamten des Polizeirevieres Aue Zeugen für einen Unfall, der sich am Mittwoch in Schneeberg in der Lößnitzer Gasse ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnisse der Polizei ist der Unfall zwischen 12.10 Uhr und 16.20 Uhr passiert. Bei dem geschädigten Fahrzeug handelte es sich demnach um einen VW Multivan. An...
