Fake-Profil auf Erotikportal: Prozess gegen 24-Jährigen aus dem Erzgebirge gestoppt

Aue
Ein Erzgebirger soll auf einem Erotikportal ein Fake-Profil einer 20-Jährigen erstellt haben. Dafür muss es sich vor Gericht verantworten – das hat jetzt ein Gutachten beauftragt.
Ein angebliches Angebot sexueller Dienstleistungen auf einem Erotikportal führt einen 24-Jährigen vor das Amtsgericht Aue. Zu einer Verlesung der Anklage kam es diese Woche jedoch nicht.
