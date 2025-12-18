Fake-Profil auf Erotikportal: Prozess gegen 24-Jährigen aus dem Erzgebirge gestoppt

Ein Erzgebirger soll auf einem Erotikportal ein Fake-Profil einer 20-Jährigen erstellt haben. Dafür muss es sich vor Gericht verantworten – das hat jetzt ein Gutachten beauftragt.

Ein angebliches Angebot sexueller Dienstleistungen auf einem Erotikportal führt einen 24-Jährigen vor das Amtsgericht Aue. Zu einer Verlesung der Anklage kam es diese Woche jedoch nicht.