Falsche Handwerker erbeuten im Erzgebirge mehrere tausend Euro

Die Polizei warnt vor Betrügern. Vermeintliche Heizungsableser versuchen, sich Zugang zu Wohnungen zu verschaffen. In Schwarzenberg wurde eine 85-Jährige Opfer von Dieben. Der Schaden ist groß.

Die Polizei warnt vor falschen Handwerkern, die im Erzgebirge unterwegs sind. Am Freitag erhielt die Polizei wiederholt Anrufe, in denen mitgeteilt wurde, dass falsche Heizungsableser unterwegs seien. Wie die Polizei mitteilt, erkannten in Eibenstock Familienangehörige die Masche und schickten die vermeintlichen Heizungsableser weg. In Schneeberg...