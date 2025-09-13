Falsche Polizeibeamte versuchen Erzgebirger mit Betrugsmasche auszuhorchen

Betrüger haben mehrfach als falsche Polizisten angerufen. Betroffene aus Schneeberg, Bockau, Zschorlau und Grünhain-Beierfeld erkannten die Masche.

Betrüger haben im Westerzgebirge versucht, mit einer Betrugsmasche per Telefon an das Ersparte mehrerer Bürger zu gelangen. Laut Polizei wurden am Freitag zehn Anrufe aus Schneeberg, Bockau, Zschorlau, Grünhain-Beierfeld bekannt. Die Unbekannten teilten mit, dass es im Wohnumfeld durch eine Täterbande zu vermeintlichen Einbrüchen gekommen...