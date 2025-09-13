Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Falsche Polizeibeamte versuchen Erzgebirger mit Betrugsmasche auszuhorchen

Falsche Polizisten haben versucht, mehrere Erzgebirger am Telefon reinzulegen.
Falsche Polizisten haben versucht, mehrere Erzgebirger am Telefon reinzulegen. Bild: Bernd Diekjobst/dpa
Falsche Polizisten haben versucht, mehrere Erzgebirger am Telefon reinzulegen.
Falsche Polizeibeamte versuchen Erzgebirger mit Betrugsmasche auszuhorchen
Von Thomas Mehlhorn
Betrüger haben mehrfach als falsche Polizisten angerufen. Betroffene aus Schneeberg, Bockau, Zschorlau und Grünhain-Beierfeld erkannten die Masche.

Betrüger haben im Westerzgebirge versucht, mit einer Betrugsmasche per Telefon an das Ersparte mehrerer Bürger zu gelangen. Laut Polizei wurden am Freitag zehn Anrufe aus Schneeberg, Bockau, Zschorlau, Grünhain-Beierfeld bekannt. Die Unbekannten teilten mit, dass es im Wohnumfeld durch eine Täterbande zu vermeintlichen Einbrüchen gekommen...
