Feiern bis in die Nacht: Ü30-Party begeistert in Schneeberg

Im der „Goldnen Sonne“ kamen Musikliebhaber bei der ersten Ü30-Party 2026 auf ihre Kosten. Der Chef des Kulturzentrums kündigt Veränderungen an.

Zwei Floors voller Tanz, Musik und guter Laune – so hat sich die erste Ü30-Party im Jahr 2026 am Samstagabend im Kulturzentrum „Goldne Sonne“ in Schneeberg gezeigt. Gäste haben bis in die Nacht hinein ausgelassen gefeiert und die DJs sorgten passend dazu für abwechslungsreichen Beats. Als Special Guest sind spät in der Nacht „Die...