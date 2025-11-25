Fernsehproduzent aus dem Erzgebirge dreht Interview mit Astronautin

Die Carlsfelder Fernsehproduktionsfirma ist Medienpartner der Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz. Für deren Erweiterung entstand jetzt ein Film.

Anja und Jens Baumgärtel, die in Carlsfeld eine TV-Produktionsfirma betreiben, haben sich jetzt mit einer Astronautin zum Interviewtermin getroffen. Hintergrund ist, dass die Carlsfelder schon längere Zeit mit der Deutschen Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz zusammenarbeiten und jetzt einen Auftrag erhalten haben, der mit der...