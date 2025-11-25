Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Fernsehproduzent aus dem Erzgebirge dreht Interview mit Astronautin

Jens Baumgärtel, Analogastronautin Anika Mehlis und Anja Baumgärtel beim Dreh für die Raumfahrtausstellung.
Jens Baumgärtel, Analogastronautin Anika Mehlis und Anja Baumgärtel beim Dreh für die Raumfahrtausstellung. Bild: Fernsehproduktion Carlsfeld
Jens Baumgärtel, Analogastronautin Anika Mehlis und Anja Baumgärtel beim Dreh für die Raumfahrtausstellung.
Jens Baumgärtel, Analogastronautin Anika Mehlis und Anja Baumgärtel beim Dreh für die Raumfahrtausstellung. Bild: Fernsehproduktion Carlsfeld
Aue
Fernsehproduzent aus dem Erzgebirge dreht Interview mit Astronautin
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Carlsfelder Fernsehproduktionsfirma ist Medienpartner der Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz. Für deren Erweiterung entstand jetzt ein Film.

Anja und Jens Baumgärtel, die in Carlsfeld eine TV-Produktionsfirma betreiben, haben sich jetzt mit einer Astronautin zum Interviewtermin getroffen. Hintergrund ist, dass die Carlsfelder schon längere Zeit mit der Deutschen Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz zusammenarbeiten und jetzt einen Auftrag erhalten haben, der mit der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
13.11.2025
1 min.
Neues Hirschkopfhaus in Carlsfeld: Arbeiten gehen Ende entgegen
Das neugebaute Aktivzentrum auf dem Hirschkopf in Carlsfeld.
Noch sind die Handwerker in dem neuen Aktivzentrum auf dem Hirschkopf in Carlsfeld zu Gange. Auf eine Eröffnung Ende des Jahres wird hingearbeitet.
Heike Mann
16:44 Uhr
1 min.
Auto fängt auf A72 bei Reichenbach Feuer
Die Kameraden der Feuerwehr haben fast drei Stunden lang den brennenden Pkw gelöscht. (Symbolbild)
Es kommt zu einer plötzlichen Panne, die einen stundenlangen Feuerwehreinsatz auslöst und eine Auffahrt lahmlegt. Die betroffene Autofahrerin kommt mit dem Schrecken davon.
24.09.2025
11 min.
Vom Vogtland zur Mars-Mission: Wie fühlt es sich an, in einem 50-Kilo-Raumanzug zu laufen?
„Ich war körperlich sehr erschöpft.“ Anika Mehlis testete einen Raumanzug in der armenischen Steppe.
Als Analog-Astronautin testete Anika Mehlis (43) in der Wüste Israels und den Bergen Armeniens Technik und Strategien für künftige Mars-Missionen. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben und im Oktober steht ihre nächste Mission an. Im Interview mit der „Freie Presse“ verrät sie, was sie an Grenzen brachte.
Nicole Jähn
16:45 Uhr
4 min.
Die Drohmails des "Schweinetreffs": Polizei hebt Gruppe aus
Die Drohmails lösten große Polizeieinsätze aus - etwa im Mai 2024 in Essen. (Archivbild)
Mutmaßlich war es die Lust am Schrecken anderer - ein Staatsanwalt nennt es "asozial": Ermittler nehmen eine Gruppe ins Visier, die mit falschen Drohungen bundesweit die Polizei in Atem hielt.
Andrea Löbbecke und Jenny Tobien, dpa
Mehr Artikel