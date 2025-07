Fest lockt Jung und Alt ans Pochwerk in Schneeberg

Die „High Five“ aus Anlass von fünf Jahren Trubel in der Poche sind am Samstag in Schneeberg gefeiert worden. Das Sommerfest lockte trotz Regenwetters die Besucher an.

Regen, Schlamm und trotzdem gute Laune – das Sommerfest des Kulturvereins „Trubel in der Poche" ist am Samstag trotz miesen Wetters gut angekommen. Das Motto: „High Five" aus Anlass von fünf Jahren Trubel in der Poche. Das Festival, das Tradition und Moderne verbindet, hat sich erfolgreich als kulturelle Bereicherung etabliert.