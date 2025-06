Feueralarm: Asylbewerberheim im Erzgebirge evakuiert - Polizei vermutet fahrlässige Brandstiftung

Mehrere freiwillige Feuerwehren sind am Dienstag wegen eines Feuers in dem Asylbewerberheim in Alberoda ausgerückt. Eine Person musste ins Krankenhaus. Zur Brandursache hat die Polizei bereits einen Verdacht.

Feuerwehreinsatz in den frühen Morgenstunden: Gegen 6.30 Uhr sind am Dienstag die freiwilligen Feuerwehren aus Aue, Alberoda und Lößnitz zu einem Brand in einem Asylbewerberwohnheim an der Siedlerstraße in Alberoda ausgerückt.