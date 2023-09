Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Geräteschuppen brennt ab

Die Holzhütte in einer Gartenanlage wurde von den Flammen zerstört. Die Feuerwehr birgt eine Gasflasche und Benzinkanister.

Im Lößnitzer Ortsteil Dittersdorf ist am Montag ein Geräteschuppen abgebrannt. Gegen 11.20 Uhr wurden die vier Ortswehren der Muhme alarmiert. Der Brand war in einer Gartenanlage am Grünhainer Weg. Die Feuerwehrleute begannen umgehend mit den Löscharbeiten, Wasser wurde aus dem benachbarten Bach gepumpt. Drei Angriffstrupps näherten sich...