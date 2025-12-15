Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Woher kam der Alarm?

Die Rettungskräfte wurden am Sonntag in die Schneeberger Glück-Auf-Straße alarmiert. Die Ursache für den Einsatz blieb zunächst unklar.

Am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr sind die Feuerwehren aus Schneeberg und Bad Schlema in die Schneeberger Glück-Auf-Straße alarmiert worden. Anwohner hatten dort das Piepen eines Rauchmelders wahrgenommen und den Notruf gewählt.