Feuerwehrübung an Kirche im Erzgebirge sorgt für Aufsehen

Feuerwehrfahrzeuge sind am Montagabend zu einer Kirche in Schneeberg-Neustädtel ausgerückt. Rauch quoll aus dem Kirchturm. Was sich dann abspielte.

Dichter Rauch ist am Montagabend aus dem Turm der Kirche „Zu unserer lieben Frauen" in Schneeberg-Neustädtel gequollen. Feuerwehrfahrzeuge mit Blaulicht rückten an. Doch die Anwohner konnten aufatmen: Es handelte sich um eine groß angelegte Einsatzübung der Freiwilligen Feuerwehr Schneeberg.