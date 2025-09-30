Feuerwehrübung an Kirche im Erzgebirge sorgt für Aufsehen

Aue
Feuerwehrfahrzeuge sind am Montagabend zu einer Kirche in Schneeberg-Neustädtel ausgerückt. Rauch quoll aus dem Kirchturm. Was sich dann abspielte.
Dichter Rauch ist am Montagabend aus dem Turm der Kirche „Zu unserer lieben Frauen“ in Schneeberg-Neustädtel gequollen. Feuerwehrfahrzeuge mit Blaulicht rückten an. Doch die Anwohner konnten aufatmen: Es handelte sich um eine groß angelegte Einsatzübung der Freiwilligen Feuerwehr Schneeberg.
