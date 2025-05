Firmenlauf Erzgebirge: Was alles neu ist und welcher Ehrengast am Mittwoch erwartet wird

Bislang hat der Firmenlauf immer in Aue stattgefunden. In diesem Jahr wechselt er an den Filzteich nach Schneeberg. Das bietet Vorteile. Welche das sind, erklärt Rennleiter Carsten Schmidt. Obacht heißt es bei der Anreise.

Für den 18. Firmenlauf Erzgebirge am Mittwoch liegen dem Organisationsteam derzeit 1576 Anmeldungen vor. Das sind mehr als es im vergangenen Jahr in Aue an den Start gegangen sind. Anstatt wie bisher immer in Aue, findet der Firmenlauf dieses Mal in Schneeberg am Filzteich statt. „Wandern“ muss die Veranstaltung, weil es für den Rundkurs in...