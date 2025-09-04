Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Fremdsprachen: Schüler aus dem Erzgebirge sind bei Bundeswettbewerb vorn dabei

Ein Team des Clemens-Winkler-Gymnasiums Aue kam auf einen dritten Platz.
Ein Team des Clemens-Winkler-Gymnasiums Aue kam auf einen dritten Platz.
Aue
Fremdsprachen: Schüler aus dem Erzgebirge sind bei Bundeswettbewerb vorn dabei
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Im Landtag wurden die besten Teilnehmer des Wettbewerbs geehrt. Auch Schüler aus Aue und Schneeberg glänzen mit starken Leistungen.

Kultusminister Conrad Clemens hat am Mittwoch die Sieger des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen 2025 im Sächsischen Landtag ausgezeichnet. Eine Jury aus Fremdsprachenlehrern ermittelte die 23 besten Teams im Wettbewerb „Team Schule“ und 50 Einzelpreisträger. In den Klassenstufen 6 bis 10 nahmen 148 Teams und 186 Einzelstarter teil. Unter den...
