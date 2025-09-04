Fremdsprachen: Schüler aus dem Erzgebirge sind bei Bundeswettbewerb vorn dabei

Aue
Im Landtag wurden die besten Teilnehmer des Wettbewerbs geehrt. Auch Schüler aus Aue und Schneeberg glänzen mit starken Leistungen.
Kultusminister Conrad Clemens hat am Mittwoch die Sieger des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen 2025 im Sächsischen Landtag ausgezeichnet. Eine Jury aus Fremdsprachenlehrern ermittelte die 23 besten Teams im Wettbewerb „Team Schule“ und 50 Einzelpreisträger. In den Klassenstufen 6 bis 10 nahmen 148 Teams und 186 Einzelstarter teil. Unter den...
