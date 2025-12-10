Friedenslicht kommt ins Erzgebirge: Ein Funke Mut für die Vorweihnachtszeit

Das Friedenslicht aus Betlehem hat das Erzgebirge erreicht. Jedes Jahr tragen es Pfadfinder durch die Welt.

Das Friedenslicht ist in Aue angekommen. Gebracht hat es die Johanniter-Jugend am vergangenen Wochenende. Jedes Jahr entzündet ein Kind aus Österreich in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem das Friedenslicht. Pfadfinder tragen das Licht von dort aus weiter.