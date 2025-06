Frische Holzkohle aus Sosa begeistert Grillfans

Nur eine Woche nach dem Anzünden des Meilers in Sosa ist der Holzhaufen verschwunden. Was Besucher und Köhlervereinsmitglieder erlebten.

Am Sonnabend war es wieder so weit: In Sosa wurde der jüngste Erdmeiler „geplündert“, und die gewonnene Holzkohle fand reißenden Absatz. Nur eine Woche nach dem selten gewordenen Anzünden des Meilers ist der sorgfältig aufgeschichtete Holzhaufen bereits wieder verschwunden. Schon im Morgengrauen begannen die Mitglieder des Köhlervereins...