Friseurin im Erzgebirge kämpft gegen Rückzahlung von Corona-Hilfe: „Wenn Post vom Amt kommt, kriege ich Angst“

Stephanie Teumer aus Lauter hatte ihren Salon während der Corona-Pandemie zeitweilig schließen müssen. Dafür gab es finanzielle Hilfe vom Staat. Die soll sie nun zurückzahlen. Doch das kann sie nicht.

Bis zur 100 wollte Stephanie Teumer gern durchhalten. 2029 wäre es soweit gewesen. Dann hätte der Friseursalon in Lauter, den ihre Großeltern 1929 eröffnet hatten, das Jubiläum feiern können. Aber Corona mit den finanziellen Ausfällen, mit Zwangsschließung und Einschränkungen hat der heute 71-jährigen Friseurmeisterin einen Strich durch...