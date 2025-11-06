Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Frost sorgt für glatte Straßen im Erzgebirge: Unfall auf Bundesstraße

Glatteis hatte sich auf der B 283 zwischen Schönheide und Rautenkranz gebildet, was zwei Autofahrern zum Verhängnis wurde.
Glatteis hatte sich auf der B 283 zwischen Schönheide und Rautenkranz gebildet, was zwei Autofahrern zum Verhängnis wurde. Bild: Eberhard Mädler
Glatteis hatte sich auf der B 283 zwischen Schönheide und Rautenkranz gebildet, was zwei Autofahrern zum Verhängnis wurde.
Glatteis hatte sich auf der B 283 zwischen Schönheide und Rautenkranz gebildet, was zwei Autofahrern zum Verhängnis wurde. Bild: Eberhard Mädler
Aue
Frost sorgt für glatte Straßen im Erzgebirge: Unfall auf Bundesstraße
Von Eberhard Mädler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Glatteis hat sich am Donnerstag bei leichten Minusgraden gebildet. Das wurde zwei Autofahrern im Erzgebirge zum Verhängnis.

Bei Temperaturen leicht unter dem Gefrierpunkt am Donnerstagmorgen, 7.45 Uhr, waren an einigen Stellen im Erzgebirge Straßen überfroren. Das wurde auf der Bundesstraße 283 zwischen Schönheide und Rautenkranz zwei Autofahrern (beide 21) zum Verhängnis.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
16:00 Uhr
1 min.
Neues Ärztehaus im Erzgebirge: Arzt nimmt Arbeit in Praxis auf
Die kleine Amelie Matilda war mit ihrer Mutter Annika Heidl am ersten Tag in der neuen Praxis von Dr. Jochen Wendler in Schönheide.
Die Praxis von Dr. Jochen Wendler im neuen Ärztehaus von Schönheide hat ihre Arbeit aufgenommen. Zum Tag der offenen Tür kamen viele Neugierige.
Heike Mann
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
09.10.2025
1 min.
Erzgebirge: Junger Mopedfahrer stürzt nach Zusammenstoß und verletzt sich
Ein Mopedfahrer ist in Schönheide leicht verletzt worden.
Nach einem Unfall in Schönheide, bei dem ein junger Motorradfahrer verletzt wurde, sucht die Polizei jetzt nach einer Transporter-Fahrerin.
Babette Zaumseil
11:38 Uhr
2 min.
Ex-Unterstützer der rechtsextremen Szene darf Jurist werden
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. (Symbolbild)
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. Was das OVG dazu bewogen hat und warum der Beschluss endgültig ist.
Mehr Artikel