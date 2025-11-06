Frost sorgt für glatte Straßen im Erzgebirge: Unfall auf Bundesstraße

Glatteis hat sich am Donnerstag bei leichten Minusgraden gebildet. Das wurde zwei Autofahrern im Erzgebirge zum Verhängnis.

Bei Temperaturen leicht unter dem Gefrierpunkt am Donnerstagmorgen, 7.45 Uhr, waren an einigen Stellen im Erzgebirge Straßen überfroren. Das wurde auf der Bundesstraße 283 zwischen Schönheide und Rautenkranz zwei Autofahrern (beide 21) zum Verhängnis.