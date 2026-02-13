MENÜ
  • Für Fledermaus, Falter und Kreuzotter: Tal im Erzgebirge bekommt neue Bergwiese

Der Fichtenbestand muss für eine artenreiche Berg-Mähwiese weichen Bild: Roberto Matthes
Der Fichtenbestand muss für eine artenreiche Berg-Mähwiese weichen Bild: Roberto Matthes
Aue
Für Fledermaus, Falter und Kreuzotter: Tal im Erzgebirge bekommt neue Bergwiese
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Fichtenbestand musste im Kuttenbachtal bei Lößnitz weichen, um eine naturnahe Mähwiese schaffen zu können. Sie soll Lebensraum für bedrohte Arten bieten.

Auf einer rund 0,5 Hektar großen Fläche im Kuttenbachtal bei Lößnitz ist ein 60 Jahre alter Fichtenbestand gefällt worden. An seiner Stelle soll eine artenreiche Berg-Mähwiese entstehen. So der Plan des Naturschutzzentrums Erzgebirge. Dabei geht es darum, die Biotope Sonntagswiese und Untere Hohbrunnwiese wieder miteinander zu verbinden....
