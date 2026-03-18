Für seltene Schmetterlinge und Orchideen müssen im Erzgebirge über 200 Bäume weichen

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Antje Blohm vom Naturschutzzentrum Erzgebirge, Dietmar Weigel, der viele Jahre das Naturschutzzentrum Zwönitz leitete, und Revierförsterin Leila Reuter (von links) begutachten die Fläche.
Antje Blohm vom Naturschutzzentrum Erzgebirge, Dietmar Weigel, der viele Jahre das Naturschutzzentrum Zwönitz leitete, und Revierförsterin Leila Reuter (von links) begutachten die Fläche. Foto: Niko Mutschmann
Mit Hilfe eines Baggers werden die Stümpfe der großen Bäume entfernt.
Mit Hilfe eines Baggers werden die Stümpfe der großen Bäume entfernt. Foto: Niko Mutschmann
Deutsche und tschechische Helfer sind aktuell dabei, das Reisig auf der Fläche im Kuttenbachtal bei Lößnitz zu beräumen.
Deutsche und tschechische Helfer sind aktuell dabei, das Reisig auf der Fläche im Kuttenbachtal bei Lößnitz zu beräumen. Foto: Niko Mutschmann
Dieser Teil wird noch begradigt, und im Herbst wird das Mahdgut von einer anderen Wiese eingebracht. So kommen die Samen der auf der Berg-Mähwiese erwünschten Pflanzen hierher.
Dieser Teil wird noch begradigt, und im Herbst wird das Mahdgut von einer anderen Wiese eingebracht. So kommen die Samen der auf der Berg-Mähwiese erwünschten Pflanzen hierher. Foto: Niko Mutschmann
Über 200 um die 60 Jahre alte Fichten wurden für die neue entstehende Berg-Mähwiese im Kuttenbachtal bei Lößnitz gefällt.
Über 200 um die 60 Jahre alte Fichten wurden für die neue entstehende Berg-Mähwiese im Kuttenbachtal bei Lößnitz gefällt. Foto: Niko Mutschmann
Antje Blohm vom Naturschutzzentrum Erzgebirge, Dietmar Weigel, der viele Jahre das Naturschutzzentrum Zwönitz leitete, und Revierförsterin Leila Reuter (von links) begutachten die Fläche.
Antje Blohm vom Naturschutzzentrum Erzgebirge, Dietmar Weigel, der viele Jahre das Naturschutzzentrum Zwönitz leitete, und Revierförsterin Leila Reuter (von links) begutachten die Fläche. Foto: Niko Mutschmann
Mit Hilfe eines Baggers werden die Stümpfe der großen Bäume entfernt.
Mit Hilfe eines Baggers werden die Stümpfe der großen Bäume entfernt. Foto: Niko Mutschmann
Deutsche und tschechische Helfer sind aktuell dabei, das Reisig auf der Fläche im Kuttenbachtal bei Lößnitz zu beräumen.
Deutsche und tschechische Helfer sind aktuell dabei, das Reisig auf der Fläche im Kuttenbachtal bei Lößnitz zu beräumen. Foto: Niko Mutschmann
Dieser Teil wird noch begradigt, und im Herbst wird das Mahdgut von einer anderen Wiese eingebracht. So kommen die Samen der auf der Berg-Mähwiese erwünschten Pflanzen hierher.
Dieser Teil wird noch begradigt, und im Herbst wird das Mahdgut von einer anderen Wiese eingebracht. So kommen die Samen der auf der Berg-Mähwiese erwünschten Pflanzen hierher. Foto: Niko Mutschmann
Über 200 um die 60 Jahre alte Fichten wurden für die neue entstehende Berg-Mähwiese im Kuttenbachtal bei Lößnitz gefällt.
Über 200 um die 60 Jahre alte Fichten wurden für die neue entstehende Berg-Mähwiese im Kuttenbachtal bei Lößnitz gefällt. Foto: Niko Mutschmann
Aue
Für seltene Schmetterlinge und Orchideen müssen im Erzgebirge über 200 Bäume weichen
Redakteur
Von Heike Mann
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Das Kuttenbachtal bei Lößnitz war früher geprägt durch viele Wiesen. Dann bewirtschafteten die Bauern sie nicht mehr, stattdessen wurden Fichten angepflanzt. Warum man jetzt das Rad zurückdreht.

Mitten im Wald zwischen Aue, Lößnitz und Bernsbach schlängelt sich der Kuttenbach durch die Landschaft. Er hat dem Tal seinen Namen gegeben: Kuttenbachtal. Auf einer etwa einen halben Hektar großen Fläche arbeiten dort zur Zeit Traktoren, Bagger und Menschen. Was im Moment noch aussieht wie eine Mondlandschaft, soll bald eine Wiese sein, auf...
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