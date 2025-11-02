Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Gartenhaus im Erzgebirge komplett ausgebrannt – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gartenhau komplett in Flammen.
Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gartenhau komplett in Flammen. Bild: Niko Mutschmann
Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gartenhau komplett in Flammen.
Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gartenhau komplett in Flammen. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Gartenhaus im Erzgebirge komplett ausgebrannt – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung
Von Niko Mutschmann
Am Samstagabend hat an der Schlemaer Straße ein Gartenhaus gebrannt. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergreifen.

Am Samstagabend ist es in Aue zu einem Feuerwehreinsatz zwischen der Schlemaer Straße und der Schneeberger Straße gekommen. Gegen 21 Uhr wurden die Feuerwehren aus Aue und Alberoda alarmiert, nachdem Anwohner eine Verpuffung gehört und Flammen bemerkt hatten.
