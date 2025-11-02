Gartenhaus im Erzgebirge komplett ausgebrannt – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Am Samstagabend hat an der Schlemaer Straße ein Gartenhaus gebrannt. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergreifen.

Am Samstagabend ist es in Aue zu einem Feuerwehreinsatz zwischen der Schlemaer Straße und der Schneeberger Straße gekommen. Gegen 21 Uhr wurden die Feuerwehren aus Aue und Alberoda alarmiert, nachdem Anwohner eine Verpuffung gehört und Flammen bemerkt hatten.