Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Gaudi-Wettbewerb im Erzgebirge: Drachenbootrennen auf Filzteich sorgt für gute Laune

Bei den Stadtwerken Schneeberg hat Martin Lindner als Trommler den Takt angegeben.
Bei den Stadtwerken Schneeberg hat Martin Lindner als Trommler den Takt angegeben. Bild: Ramona Schwabe
Bei den Stadtwerken Schneeberg hat Martin Lindner als Trommler den Takt angegeben.
Bei den Stadtwerken Schneeberg hat Martin Lindner als Trommler den Takt angegeben. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Gaudi-Wettbewerb im Erzgebirge: Drachenbootrennen auf Filzteich sorgt für gute Laune
Von Ramona Schwabe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Koordination und Taktgefühl sind beim Drachenbootrennen am Wochenende auf dem Filzteich in Schneeberg gefragt gewesen. 600 Teilnehmern gingen an den Start.

Spaß, gute Laune und sportliche Betätigung fürs gesamte Team - das ist es, was das Drachenbootrennen am Filzteich in Schneeberg ausmacht. Insgesamt 23 Mannschaften mit 600 Teilnehmern waren am Samstag am Start.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
19:00 Uhr
3 min.
Strom für hunderte Haushalte: Schneeberg nimmt größte Solaranlage der Stadt in Betrieb
Die Stadtwerke Schneeberg haben eine neue Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Im Bild: Geschäftsführerin Janice Kaiser.
Auf 11.760 Quadratmetern liefern 6195 Module künftig rund 1,95 Millionen Kilowattstunden grünen Strom pro Jahr: In Schneeberg ist am Dienstag eine neue große Solaranlage in Betrieb gegangen. Die Stadtwerke haben dafür eine Millionensumme investiert.
Thomas Mehlhorn
13:28 Uhr
2 min.
ZEW-Index überrascht: Hoffnung für Autobranche und Chemie
Börsianer schauen überraschend optimistisch auf die deutsche Wirtschaft (Archivbild)
Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, doch Finanzexperten schöpfen Zuversicht. Gerade für exportorientierte Branchen, darunter deutsche Schlüsselindustrien, sehen sie bessere Aussichten.
10.08.2025
2 min.
Rock am Teich in Schneeberg: Musik erst leise - dann rockig, wild und düster
Die Band „Feuerengel“ hat in Schneeberg ordentlich für Stimmung gesorgt.
Die Musiker von Gulvøss und Feuerengel haben bei Rock am Teich im Strandbad Filzteich in Schneeberg Samstagabend für beste Stimmung und Unterhaltung gesorgt.
Ralf Wendland
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:28 Uhr
6 min.
Israels Militär beginnt Bodenoffensive in Stadt Gaza
Das israelische Militär rückt auf die Stadt Gaza vor.
Das Militär rückt in Richtung des Stadtzentrums von Gaza vor. Nach schweren Angriffen ist von Dutzenden Toten die Rede. In der Stadt befinden sich noch Hunderttausende Zivilisten.
Mehr Artikel