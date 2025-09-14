Gaudi-Wettbewerb im Erzgebirge: Drachenbootrennen auf Filzteich sorgt für gute Laune

Koordination und Taktgefühl sind beim Drachenbootrennen am Wochenende auf dem Filzteich in Schneeberg gefragt gewesen. 600 Teilnehmern gingen an den Start.

Spaß, gute Laune und sportliche Betätigung fürs gesamte Team - das ist es, was das Drachenbootrennen am Filzteich in Schneeberg ausmacht. Insgesamt 23 Mannschaften mit 600 Teilnehmern waren am Samstag am Start.