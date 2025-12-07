Gefahrguteinsatz im Erzgebirge: Stickstoff tritt aus Behälter aus

In der Nacht zum Sonntag musste in Schneeberg die Feuerwehr ausrücken. Mit Messgeräten wurde der Stickstoffbehälter untersucht.

In Schneeberg hat in der Nacht zum Sonntag ein Zwischenfall bei einer Metallbaufirma einen größeren Gefahrguteinsatz ausgelöst. Ein Mitarbeiter eines Wachdienstes bemerkte gegen 2 Uhr während seiner Kontrollrunde, dass aus einem großen Stickstoffbehälter an einem Gebäude ungewöhnlich stark Stickstoff austrat und alarmierte sofort die...