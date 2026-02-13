MENÜ
  • Gefahrstoffeinsatz im Erzgebirge: Feuerwehr schützt Schwarzwasser vor Umweltschaden

Zur Hakenkrümme in Aue musste die Feuerwehr am Freitag ausrücken. Dort waren unklare Substanzen festgestellt worden.
Zur Hakenkrümme in Aue musste die Feuerwehr am Freitag ausrücken. Dort waren unklare Substanzen festgestellt worden. Bild: Niko Mutschmann
Einsatzkräfte pumpen eine dunkle Flüssigkeit aus einem Graben ab und sichern den Bereich mit Sandsäcken, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.
Einsatzkräfte pumpen eine dunkle Flüssigkeit aus einem Graben ab und sichern den Bereich mit Sandsäcken, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Bild: Niko Mutschmann
Feuerwehrleute bringen eine Folie aus, um ausgelaufene Flüssigkeit auf der Fahrbahn aufzunehmen. Der Einsatz zog sich bis in die Abendstunden.
Feuerwehrleute bringen eine Folie aus, um ausgelaufene Flüssigkeit auf der Fahrbahn aufzunehmen. Der Einsatz zog sich bis in die Abendstunden. Bild: Niko Muschmann
Update
Aue
Gefahrstoffeinsatz im Erzgebirge: Feuerwehr schützt Schwarzwasser vor Umweltschaden
Von Heike Mann, Nina Pogrebnaya, Niko Mutschmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Bereich der Hakenkrümme in Aue haben am Freitag Passanten Behältnisse entdeckt, die in Brand standen. Unbekannte Flüssigkeit war in eine Wasserablaufrinne gelaufen. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Ein ungewöhnlicher Fund hat am Freitag einen größeren Einsatz von Feuerwehr Aue, städtischem Bauhof und einer Umweltfirma ausgelöst. Auf einem Feld im Bereich der Hakenkrümme waren mehrere Flaschen mit bislang unbekannten Substanzen entdeckt worden. Einige Behältnisse standen in Brand und waren bereits explodiert. Zudem wurde eine schwarze,...
Erschienen am: 13.02.2026 | 21:30 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Mehr Artikel