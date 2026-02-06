MENÜ
  • Erzgebirge
  • Aue
  • Gegen den Mitgliederschwund: Kaninchenzüchter aus dem Erzgebirge setzen alles auf eine Karte

Tom Gebhardt und seine Freundin Sophie Rüller sind stolze Besitzer von Sallander-Kaninchen.
Tom Gebhardt und seine Freundin Sophie Rüller sind stolze Besitzer von Sallander-Kaninchen.
Tom Gebhardt und seine Freundin Sophie Rüller sind stolze Besitzer von Sallander-Kaninchen.
Tom Gebhardt und seine Freundin Sophie Rüller sind stolze Besitzer von Sallander-Kaninchen. Bild: Anna Neef
Gegen den Mitgliederschwund: Kaninchenzüchter aus dem Erzgebirge setzen alles auf eine Karte
Von Anna Neef
Die eigenen Mitglieder bestmöglich zu unterstützen, hat sich der „S 382“ aus Oberpfannenstiel auf die Fahne geschrieben. Und erzielt Erfolge damit. Neuzugang Tim Gebhardt ist noch keine 30 Jahre alt.

Seit 120 Jahren hat die Kaninchenzucht in Oberpfannenstiel Tradition. Das 120-jährige Bestehen des Vereins „S 382“ feiern die knapp 20 Mitglieder aus dem Ortsteil von Lauter-Bernsbach in schweren Zeiten.
