  • Gemein: Trickbetrüger im Erzgebirge nimmt Rentnerin in Supermarkt die Geldbörse weg

Trickbetrüger lenken ihre Opfer ab, um sie zu bestehlen. Bild: Symbolfoto: Harry Härtel
Aue
Gemein: Trickbetrüger im Erzgebirge nimmt Rentnerin in Supermarkt die Geldbörse weg
Redakteur
Von Jan Oechsner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mitten im Supermarkt schlägt der Mann zu: Der Rentnerin fehlen nun 100 Euro.

Das ist gemein: Ein Trickbetrüger hat einer 84-jährigen Rentnerin in einem örtlichen Supermarkt in Zwönitz die Geldbörse weggenommen. Laut Polizeiangaben habe der Mann die Rentnerin am vergangenen Freitag gegen 14.30 Uhr mit einer vorgetäuschten Frage abgelenkt und in ein Gespräch verwickelt, um so die arglose Frau unbemerkt zu bestehlen....
