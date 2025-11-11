Gemeinde im Erzgebirge will ihr Radwegenetz aufwerten – Konzept dafür stößt auf Gegenwind

Aue
Zschorlau hat aktuell keine Radwege. Um alltagstaugliche Verbindungen insbesondere nach Albernau und Burkhardtsgrün zu schaffen, wurde ein Plan für den Bau entwickelt.
Die Gemeinde Zschorlau will das Radwegenetz auf ihrem Gemeindegebiet entwickeln. Dafür wurde eine Konzeption erarbeitet. Doch es regt sich Widerstand dagegen. Das wurde zur jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich, als es im nicht öffentlichen Teil um eben diese Konzeption gehen sollte und zur öffentlichen Bürgerfragestunde Kritik an der...
