Gemeinde-Zuschuss für Kindertagesstätten in Schönheide steigt leicht an

Drei Kindertagesstätten gibt es in Schönheide, alle in Trägerschaft der Johanniter Unfallhilfe. Für sie zahlt die Gemeinde einen Zuschuss.
Für die drei Kindertagesstätten, die es in Schönheide gibt und die sich alle drei in Trägerschaft der Johanniter Unfallhilfe befinden, zahlt die Gemeinde jährlich einen Zuschuss zu den Betriebskosten. Für 2026 liegt der bei 946.035 Euro und ist damit um 67.898 Euro höher als im Vorjahr. Zwischen der Gemeinde und der Johanniter-Unfallhilfe...
