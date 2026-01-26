MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Gemeinde-Zuschuss für Kindertagesstätten in Schönheide steigt leicht an

Die Gemeinde Schönheide zahlt einen Zuschuss für die Kindertagesstätten im Ort.
Die Gemeinde Schönheide zahlt einen Zuschuss für die Kindertagesstätten im Ort. Bild: Symbolfoto: Armin Weigel/dpa
Die Gemeinde Schönheide zahlt einen Zuschuss für die Kindertagesstätten im Ort.
Die Gemeinde Schönheide zahlt einen Zuschuss für die Kindertagesstätten im Ort. Bild: Symbolfoto: Armin Weigel/dpa
Aue
Gemeinde-Zuschuss für Kindertagesstätten in Schönheide steigt leicht an
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Kindertagesstätten gibt es in Schönheide, alle in Trägerschaft der Johanniter Unfallhilfe. Für sie zahlt die Gemeinde einen Zuschuss.

Für die drei Kindertagesstätten, die es in Schönheide gibt und die sich alle drei in Trägerschaft der Johanniter Unfallhilfe befinden, zahlt die Gemeinde jährlich einen Zuschuss zu den Betriebskosten. Für 2026 liegt der bei 946.035 Euro und ist damit um 67.898 Euro höher als im Vorjahr. Zwischen der Gemeinde und der Johanniter-Unfallhilfe...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2025
2 min.
Kegeln: Kreismeistertitel gehen nach Geyer, Cranzahl und Buchholz
Ordentlich abgeräumt haben einige Keglerinnen aus der Region bei den Kreiseinzelmeisterschaften.
Während die Frauen aus der Region bei den Einzelmeisterschaften abräumten und zwölf Medaillen einheimsten, verpassten bei den Männern viele die Qualifikation für die Finalläufe.
Thomas Jacobi
17.01.2025
6 min.
Frauenpower für Chemnitz: Sie machen sich stark für die Kulturhauptstadt
Die Volunteers helfen ehrenamtlich und wollen für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen sorgen.
900 freiwillige Helfer, Volunteers genannt, haben sich angemeldet, um Chemnitz 2025 ehrenamtlich zu unterstützen. Sie bauen Bühnen auf, verteilen Flyer oder stehen als Ansprechpartner bereit. Weit mehr als die Hälfte von ihnen sind Frauen. Die „Freie Presse“ stellt sieben von ihnen vor.
Jana Peters
12:00 Uhr
1 min.
Dorf im Erzgebirge schafft Annahmestelle für Grünschnitt ab
Grünschnitt auf einem Wertstoffhof. In Schönheide wird es so eine Annahmestelle nicht mehr geben.
Zu viel Aufwand, zu wenig Nutzer – deshalb hat sich die Gemeindeverwaltung Schönheide zur Abschaffung eines Services entschieden.
Heike Mann
27.01.2026
2 min.
Großbritannien nicht mehr als masernfrei eingestuft
Bei Masern zeigt sich erst oft Fieber, bevor später ein Hautausschlag dazukommt. (Symbolbild)
Zwei Jahre lang konnte das Vereinigte Königreich seinen Eliminierungsstatus aufrechterhalten. Nun gibt es Rückschritte.
13:00 Uhr
3 min.
Wer kommt warum zu welcher Trikotnummer: Eishockey-Wölfe lassen sich in die Karten schauen
Die Schönheider Wölfe bekommen es einmal mehr mit Niesky zu tun.
Ein bisschen Spaß muss sein. Das sagt sich auch der Regionalligist Schönheide vor einem anstrengenden Wochenende. Für die Erzgebirger geht es zweimal aufs Eis.
Anna Neef
27.01.2026
2 min.
Peter Schilling schrieb "Major Tom" auf der Autobahn
Für Schilling ein "emotionales Erlebnis": Bei einem EM-Spiel, das die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gewann, sangen am Ende 60.000 Leute "Major Tom (völlig losgelöst)". (Archivbild)
Im Opel Kadett griff der Musiker zum Block und schrieb seinen Welthit innerhalb kürzester Zeit. Warum Peter Schilling bei einem EM-Spiel im Stadion zu Tränen gerührt war.
Mehr Artikel