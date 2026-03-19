Gesundheitsamt im Erzgebirge öffnet für Besucher: Action-Parcours und Rauschbrillen-Challenge

Aue
Der Aktionstag in Aue steht unter dem Motto „Vielfalt für Gesundheit“. Auf Besucher warten neben Beratungsangeboten und Gesundheits-Checks verschiedene Mitmachaktionen. Und: Der Eintritt ist frei.
Der Erzgebirgskreis lädt zum „Tag des Gesundheitsamtes“ nach Aue ein. Am Samstag, 21. März, können Interessierte von 10 bis 16 Uhr das Referat Öffentlicher Gesundheitsdienst an der Wettinerstraße 61 besuchen.
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