MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Gesundheitsamt im Erzgebirge öffnet für Besucher: Action-Parcours und Rauschbrillen-Challenge

Der Erzgebirgskreis lädt zum „Tag des Gesundheitsamtes“ nach Aue ein.
Der Erzgebirgskreis lädt zum „Tag des Gesundheitsamtes“ nach Aue ein. Symbolfoto: Georg Dostmann/Archiv
Der Erzgebirgskreis lädt zum „Tag des Gesundheitsamtes“ nach Aue ein.
Der Erzgebirgskreis lädt zum „Tag des Gesundheitsamtes“ nach Aue ein. Symbolfoto: Georg Dostmann/Archiv
Aue
Gesundheitsamt im Erzgebirge öffnet für Besucher: Action-Parcours und Rauschbrillen-Challenge
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Aktionstag in Aue steht unter dem Motto „Vielfalt für Gesundheit“. Auf Besucher warten neben Beratungsangeboten und Gesundheits-Checks verschiedene Mitmachaktionen. Und: Der Eintritt ist frei.

Der Erzgebirgskreis lädt zum „Tag des Gesundheitsamtes“ nach Aue ein. Am Samstag, 21. März, können Interessierte von 10 bis 16 Uhr das Referat Öffentlicher Gesundheitsdienst an der Wettinerstraße 61 besuchen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.03.2026
2 min.
Vollsperrung der B 173 zwischen Freiberg und Dresden: Auch der Weg nach Chemnitz ist zu
Die Strecke zwischen Naundorf und Niederschöna wird für mehrere Monate gesperrt.
Autofahrer auf der B 173 müssen sich auf Behinderungen einstellen. Zwischen Naundorf und Niederschöna startet die Straßensanierung. Und es ist nicht die einzige Sperrung.
Wieland Josch
13:24 Uhr
2 min.
Nur Fünfte: Aicher verpasst Abfahrts-Kugel im Ski-Weltcup
Emma Aicher winkt enttäuscht ab nach der Abfahrt von Kvitfjell.
Emma Aicher startet enttäuschend in das alpine Saisonfinale. Bei der Abfahrt wird sie nur Fünfte und muss damit einer Rivalin zum Gesamtsieg gratulieren. Und sie ärgert noch etwas anderes.
13:30 Uhr
2 min.
Talente aus dem Vogtland erobern sich Plätze beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“
Ein besonderer Erfolg gelang auch im Wettbewerbsvorspiel auf dem Klavier.
Amalia Solovyeva und ein Blechbläserensemble aus Plauen treten beim Bundeswettbewerb an. Doch wer erreichte die volle Punktzahl?
Lutz Kirchner
20.03.2026
3 min.
Nach 31 Jahren auf dem Bau und schwerer Krankheit: Klingenthaler findet neue Chance im Ordnungsamt
Müllprobleme, Parksünder, Spielplatzsauberkeit: Das sind die Themen, um die sich Jan Müller als Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal kümmert.
Jan Müller ist seit Herbst Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal - und in diesem Beruf oft mit Bürgern in Kontakt. Wer ist der Mann, der sich jetzt in Klingenthal um Ordnung kümmert?
Tino Beyer
16.03.2026
2 min.
Blutdruck zu hoch? Gesundheitsamt im Vogtland bietet Checks bei Aktionstag an
Das Gesundheitsamt in Plauen gibt am 18. März Infos und Tipps zur Gesundheit.
Im März gewährt das Gesundheitsamt Einblicke in seine Aufgaben. Besucher können sich zudem kostenfrei über verschiedene Themen informieren. Diese Angebote gibt es.
Florian Wunderlich
06.02.2026
1 min.
Gesundheitsamt Mittelsachsen in Mittweida öffnet seine Türen
Im Landkreis Mittelsachsen lädt das Gesundheitsamt in Mittweida zum Tag der offenen Tür ein.
Zum „Tag des Gesundheitsamtes“ können sich Besucher in Mittweida auf ein abwechslungsreiches Programm mit Informationen und Mitmachaktionen freuen.
Holk Dohle
Mehr Artikel