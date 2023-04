Girls Day in Schneeberg: Mädchen gehen in der Polizeifachschule auf Spurensuche

Wer Fingerabdrücke am Tatort aufspüren will, braucht eine Taschenlampe. Wenn das Licht im richtigen Winkel auftrifft, können die verräterischen Spuren von Tätern entdeckt und dann mit speziellem Pulver sichtbar gemacht werden. Das zeigte Polizeikommissarin Manja von Dombrowski rund 20 Mädchen, die am Donnerstag gespannt in der Polizeifachschule...