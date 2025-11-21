Glanzleistung in Soltau: Wie eine Erzgebirgerin Deutsche Meisterin der Gebäudereiniger wurde

Aue
Eine echte Glanzleistung ist Lea-Marie Kosakow gelungen: Die 26-Jährige aus Lauter-Bernsbach hat das Bundesfinale gewonnen und ist damit Deutschlands beste Gebäudereinigerin. Im Heide-Park-Resort im niedersächsischen Soltau setzte sie sich gegen neun Landessieger aus ganz Deutschland durch.
