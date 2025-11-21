Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Glanzleistung in Soltau: Wie eine Erzgebirgerin Deutsche Meisterin der Gebäudereiniger wurde

Lea-Marie Kosakow ist die beste Gebäudereinigerin Deutschlands.
Lea-Marie Kosakow ist die beste Gebäudereinigerin Deutschlands. Bild: Eva-Maria Hommel
Aue
Glanzleistung in Soltau: Wie eine Erzgebirgerin Deutsche Meisterin der Gebäudereiniger wurde
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lea-Marie Kosakow aus Lauter-Bernsbach setzte sich im Heide-Park-Resort gegen starke Konkurrenz aus ganz Deutschland durch. Mit Präzision, Fachwissen und Nervenstärke holte sie den Bundessieg

Eine echte Glanzleistung ist Lea-Marie Kosakow gelungen: Die 26-Jährige aus Lauter-Bernsbach hat das Bundesfinale gewonnen und ist damit Deutschlands beste Gebäudereinigerin. Im Heide-Park-Resort im niedersächsischen Soltau setzte sie sich gegen neun Landessieger aus ganz Deutschland durch.
