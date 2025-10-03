Traumjob Gebäudereiniger? „Man lernt Orte kennen, die man sonst nie sehen würde“

Sie arbeiten leise und unauffällig. Aber wenn es sie nicht gäbe, hätten wir ein großes Problem. Die besten Gebäudereinigerinnen Sachsens waren diese Woche in der Staatskanzlei in Dresden im Einsatz.

Wenn Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer nicht gerade in Asien unterwegs wäre, hätte er sich vielleicht über die vielen Putzmittel auf der Balustrade in der sächsischen Staatskanzlei gewundert. Und vielleicht hätte er sich gefreut, dass Fenster, Holzvertäfelung und Teppich im großen Sitzungssaal blitzsauber sind.