Glatte Straße im Erzgebirge: Auto rutscht Böschung hinab

Aue
Ein Hyundai kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Die Verbindungsstraße blieb rund eine Dreiviertelstunde voll gesperrt.
Auf der Verbindungsstraße zwischen dem Loßnitzer Ortsteil Affalter und Zwönitz hat sich am Mittwoch gegen 15.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Am Ortsausgang von Affalter kam ein Hyundai in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutschte den Böschungsbereich hinunter und blieb am Fuß eines Abhangs auf der Seite...
