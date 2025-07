Größter Jysk-Markt im Erzgebirge: Diese Stadt bekommt eine XL-Filiale mit neuem Konzept

Das Einrichtungshaus Jysk hat sich am Standort in Aue vergrößert. Was Kundinnen und Kunden jetzt dort erwarten können.

Aue verfügt ab sofort über den größten Markt des Einrichtungshändlers Jysk im Erzgebirge. Das ist der am Standort an der Lindenstraße, nachdem in den zurückliegenden vier Monaten dort umgebaut und erweitert wurde. Und das im laufenden Betrieb.