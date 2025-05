Großeinsatz der Feuerwehr im Erzgebirge bei Brand - Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt

Große Rauchsäule über Bad Schlema: Ein Brand mitten im Kurort hat am Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zur Ursache hat die Polizei bereits eine Vermutung.

Einen Großeinsatz der Feuerwehr hat es am Dienstag in Bad Schlema gegeben. In der Nähe des Ärztehauses an der Markus-Semmler-Straße war gegen 12.30 Uhr ein Carport in Brand geraten. Die Einsatzkräfte rückten aus, um das Feuer zu löschen. Die benachbarte Bundesstraße 169 (Auer Straße) musste kurzzeitig voll gesperrt werden.