Großer Kindersachenmarkt in Aue: Warum mancher Verkauf schmerzt

Aue
Ob Kleidung, Spielzeug, Bücher oder Schuhe – beim Kindersachenmarkt im Helios-Klinikum sind Besucher an rund 80 Ständen fündig geworden. Zu den Anbietern gehörten Neulinge und alte Hasen.
Bei manchen Sachen hat Claudia Gruber sofort Bilder im Kopf. „Vor allem bei Kleidungsstücken, in denen mein Sohn richtig süß aussah“, so die 33-Jährige. Verkauft hat sie am Sonnabend trotz Abschiedsschmerz dennoch. Im Schrank soll Platz werden für Neues. „Deshalb bin ich erstmals bei so einer Börse dabei“, sagte die Auerin.
