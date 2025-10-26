Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Claudia Gruber (vorn) und ihre Schwester Katrin Klonovsky gehörten zu den 80 Anbietern in Aue.
Claudia Gruber (vorn) und ihre Schwester Katrin Klonovsky gehörten zu den 80 Anbietern in Aue. Bild: Anna Neef
Aue
Großer Kindersachenmarkt in Aue: Warum mancher Verkauf schmerzt
Redakteur
Von Anna Neef
Ob Kleidung, Spielzeug, Bücher oder Schuhe – beim Kindersachenmarkt im Helios-Klinikum sind Besucher an rund 80 Ständen fündig geworden. Zu den Anbietern gehörten Neulinge und alte Hasen.

Bei manchen Sachen hat Claudia Gruber sofort Bilder im Kopf. „Vor allem bei Kleidungsstücken, in denen mein Sohn richtig süß aussah“, so die 33-Jährige. Verkauft hat sie am Sonnabend trotz Abschiedsschmerz dennoch. Im Schrank soll Platz werden für Neues. „Deshalb bin ich erstmals bei so einer Börse dabei“, sagte die Auerin.
